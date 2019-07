Si è conclusa in questi giorni la campagna «Le 4.000 facce di Melinda» che ha visto i volti dei soci frutticoltori del Consorzio, ritratti sulle confezioni di mele, divenire protagonisti nei punti vendita e nei mercati ortofrutticoli.

Il progetto ha avuto un esito oltre le aspettative, dovuto certamente al fatto che, per la prima volta nella storia dell’ortofrutta, gli affezionati consumatori delle mele dal bollino blu hanno potuto «guardare negli occhi» chi le coltiva.

I più di 1.000 scatti raccolti e stampati in rappresentanza delle 4.000 famiglie del Consorzio hanno saputo quindi trasmettere l’orgoglio e la fierezza di un lavoro svolto in sinergia con la natura.

«Metterci la faccia» è sinonimo di trasparenza, un valore chiave sia per il Consorzio che lo identifica come uno dei suoi asset strategici principali, sia per il consumatore, sempre più attento.

Un progetto ideato per esprimere la filosofia e lo stile che permea l’intera azienda, sempre pronta a mostrarsi in modo chiaro e schietto, senza filtri, ribadendo la sua essenza più autentica, l’essere una grande famiglia, dove tutti i suoi membri condividono un profondo legame con il territorio e la passione per il proprio lavoro.

I volti stampati hanno saputo trasmettere in maniera autentica sentimenti e storie di vita, avvicinando i consumatori ad un mondo contadino dalle tradizioni e valori ancora intatti, facendo emergere la volontà e il desiderio di offrire un prodotto sano, gustoso e sicuro, coltivato con cura e attenzione, in modo sostenibile.

Il progetto «le 4000 facce di Melinda» nasce anche dalla consapevolezza, data da recenti studi di neuromarketing presentati da agenzie specializzate del settore, che se sulle confezioni di generi alimentari sono presenti volti, la propensione all’acquisto migliora in modo sensibile.

Apprezzamento anche da parte dei professionisti della grande distribuzione, dei mercati ortofrutticoli e, ovviamente, dei soci stessi, soddisfatti e orgogliosi di questa opportunità di raccontare il loro impegno quotidiano anche sul web, attraverso brevi video e l’uso di foto di backstage, con interviste realizzate durante il lavoro nei campi.

Un’operazione straordinaria, se solo si pensa alla stampa digitale di milioni di confezioni diverse tra loro, frutto di una strategia di marketing che ha saputo andare oltre il prodotto e rappresentare l’eccellenza delle mele Melinda attraverso le persone, valorizzandone il ruolo nella filiera in modo innovativo e distintivo.