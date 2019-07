Mattinata di grande lavoro, quella di oggi, per i vigili del fuoco di Commezzadura, chiamato a intervenire per un incidente a Mastellina.



Pochi minuti prima delle 8.30, un camioncino con due persone a bordo è finito fuori strada ribaltandosi al lato della strada.



Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono accorsi subito i carabinieri e un’ambulanza.



Per fortuna, le due persone a bordo, due uomini di 41 e 27 anni, non si sono fatti nulla.



Più difficile è stato invece il recupero del mezzo, per mezzo di una autogru, come testimoniano, qui sotto, le foto degli stessi vigili del fuoco di Commezzadura.