È Luisa Ventura la prima classificata del concorso per direttore dell’Unità operativa di Radiologia degli ospedali di Cles e Tione.

La professionista, nominata oggi dal direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari Paolo Bordon, è stata scelta a seguito del colloquio selettivo che, insieme alla valutazione del curriculum professionale e alle competenze organizzative e gestionali, le sono valsi il giudizio di ottimo in graduatoria. L’incarico alla guida della struttura complessa con sedi a Cles e Tione avrà durata quinquennale.

Luisa Ventura è nata a Trento il 4 gennaio del 1963.

Si è laureata nel 1989 in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Milano e nel 2003 si è specializzata in radiodiagnostica all’Università degli Studi di Verona. Da più di 18 anni la dottoressa Ventura lavora all’Azienda provinciale per i servizi sanitari nell’ambito della radiologia diagnostica, ricomprendo incarichi in diverse strutture.

Da nove anni è titolare di un incarico di struttura semplice Guardia medica radiologica presso il Dipartimento di Radiodiagnostica. Da agosto 2018 è direttore facente funzione dell’Unità operativa di Radiologia degli ospedali di Cles e Tione.

È in possesso di un’ulteriore specializzazione in Scienze dell’alimentazione.

La professionista ha svolto attività didattica per cinque anni accademici, ha conseguito l’attestato di formazione manageriale nel 2014 e può vantare una produzione scientifica molto buona.

L’attività professionale svolta evidenzia un’ampia e articolata casistica.