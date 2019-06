Il record del caldo ha colpito tutto il Trentino, e oggi anche sull'altopiano della Predaia, in Val di Non, batteva un sole feroce. Così il macellaio Massimo «Golos» di Coredo ha pensato di installare una doccia per i suoi maialini di razza nera dell'Aspromonte, che sembrano gradire la frescura. Scrive su Facebook il macellaio: «Coredo, 27 Giugno, 37 gradi... Non c'è niente di meglio che una bella doccia fresca ai nostri maiali neri».

Il macellaio ha importato questi suini dalla Calabria, qualche anno fa, dopo aver visitato degli allevamenti gestiti da cooperative sociali su terreni confiscati alle mafie. I suoi «esperimenti» per farne speck e salumi di qualità è andato bene, e ora l'allevamento è ben avviato anche in Anaunia.

