La delegazione locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con il sostegno delle Comunità della Val di Non e della Val di Sole e del Lions Club del Concilio di Trento e la collaborazione dell'Atletica Val di Non e di Sole e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha attivato un servizio di trasporto con pulmino a Trento per le donne che si sottopongono allo screening per la prevenzione del carcinoma al seno.

Un'iniziativa in rete e a più mani notevole, come sottolineano le assessore alle politiche sociali Carmen Noldin e Luciana Pedergnana, in favore della salute femminile e per venire incontro a coloro che abitano distanti dai centri medici preposti oppure che non hanno possibilità di recarvisi con mezzi propri o non possono farsi accompagnare alla visita.

Il progetto nasce dall'idea di incentivare il più possibile l'adesione allo screening provinciale gratuito effettuato a Trento, dove i controlli vengono effettuati nel centro specialistico con i più moderni ed evoluti macchinari ad alta precisione. Tale servizio è già stato introdotto, con notevole apprezzamento, anche nelle zone del Primiero e nelle valli di Fiemme e Fassa, usufruito finora da circa 200 persone. L'azienda sanitaria si organizza per garantire alle donne trasportare l'esame in un'unica finestra oraria, per poi fare ritorno agevolmente a casa. Il servizio è utile non solo dal punto di vista logistico, ma anche sociale ed umano. La mammografia è infatti una visita che solitamente desta qualche preoccupazione nelle pazienti: condividere il viaggio con altre donne fa bene per stare insieme e stemperare la tensione.

Partecipare è facile: se si ha già fissato appuntamento per lo screening dopo aver ricevuto la lettera con l'invito dalla Provincia e si vuole usufruire del servizio, l'Azienda sanitaria stessa provvederà a ricollocare la visita e si procederà con la predisposizione del trasporto a Trento, con un pulmino dell'Atletica Val di Non e di Sole, per un massimo di 8 persone.

La partenza è prevista da Malè, con fermate intermedie a Cles, Dermulo e in altre località, a seconda delle domande pervenute. Alle partecipanti è richiesto un piccolo contributo, un modo per responsabilizzare le adesioni.

Il cancro al seno è la patologia neoplastica più diffusa tra la popolazione femminile, in quanto ogni anno in Trentino si ammalano 360 donne. La mammella è inoltre un organo a rischio per la continua stimolazione ormonale nel corso della vita e l'incidenza della malattia è maggiore in caso di predisposizione famigliare.

Il presidente e la direttrice di Lilt del Trentino, i dottori Mario Cristofolini e Valentina Cereghini, sottolineano la crucialità della prevenzione, con uno stile di vita il più possibile sano (no al fumo e all'abuso di alcool) e con visite di controllo regolari. «La mortalità negli ultimi anni si è ridotta, con una diagnosi precoce sempre più precisa ed accurata e terapie più mirate», rileva Cristofolini.

le donne interessate ad avere maggiori informazioni e a prenotare il servizio, possono contattare le delegazioni Lilt delle Valli di Non e Sole chiamando lo 0463625223 o scrivendo a delegazionecles@lilttrento.it.