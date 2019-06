Un malore, oppure una disattenzione. Maria Pia Zucal , 66 anni di Tuenno, sabato scorso era caduta dalle scale di casa.

Le ferite che aveva riportato al capo si sono rivelate gravissime e le cure dei medici del reparto di terapia intensiva non sono bastate per salvarla: è deceduta e oggi alle 14 sarà celebrato il suo funerale nella chiesa parrocchiale del paese.



maria pia zucal cade e muore1.JPG

La donna, un'ex dipendente del magazzino frutta di Tuenno da qualche anno in pensione, era appena rientrata a casa dopo aver fatto la spesa. Poche centinaia di metri separano il negozio di alimentari della piazza dalla sua abitazione in via Pasotti, nei pressi del vecchio lavatoio. Proprio vicino all'abitazione ha incontrato il marito Gianni Menapace e il figlio Thomas che stavano effettuando alcuni lavori in giardino. Un breve scambio di battute, al termine del quale la famiglia si è data appuntamento a pranzo.

Qualcosa però è andato storto. Maria Pia Zucal ha varcato l'uscio di casa e dopo pochi passi è caduta all'indietro, sbattendo la testa a terra. Un urto gravissimo che non le ha lasciato scampo. Il marito e il figlio non hanno assistito alla drammatica scena: la loro attenzione è stata catturata poco dopo da uno strano guaito lanciato dal cane labrador della famiglia. Thomas è accorso per capire cosa fosse accaduto ed ha trovato la madre in un lago di sangue e priva di conoscenza. Immediatamente è scattata la chiamata di allarme alla centrale unica per l'emergenza 112. Da Trento si è levato in volo l'elicottero dei vigili del fuoco permanenti con a bordo il medico rianimatore, mentre in paese sono stati allertati i colleghi volontari coordinati dal caposquadra Domenico Pinamonti. Sin da subito i sanitari hanno constatato le gravissime condizioni in cui versava la pensionata, che dopo essere stata stabilizzata sul posto è stata trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Per diversi giorni la donna ha lottato tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva. Mercoledì ha perso la sua battaglia, lasciando nel più profondo dolore il marito Gianni, i figli Thomas e Serena e gli amatissimi nipoti. Ieri sera la comunità di Tuenno si è stretta attorno alla famiglia Menapace in occasione della recita del rosario, mentre questo pomeriggio alle 14 le esequie saranno celebrate nella chiesa parrocchiale.

A farsi portavoce del dolore dell'intero paese è il sindaco di Ville d'Anaunia Francesco Facinelli, che ricorda Maria Pia Zucal come una donna benvoluta da tutti e sempre disponibile e attenta rispetto ai bisogni degli altri, oltre che molto affezionata alla famiglia: «A Gianni, Serena e Thomas vanno il nostro abbraccio e le nostre più sincere condoglianze».