Ampiamente annunciata da giorni, con tanto di allerta meteo, la neve ha finito anche stavolta per sorprendere parecchi autisti, impreparati all’evento. Soprattutto quelli a guida di mezzi pesanti, come camion e corriere.



I disagi più pesanti vengono per ora segnalati sulla strada del Tonale, che questa mattina, intorno alle 8.30, è rimasta chiusa per una mezz’ora a causa proprio di camion e pullman che, pur non avendo le catene, hanno ignorato il divieto posto a valle.



Risultato: strada bloccata in attesa dell’arrivo dei mezzi sgombraneve. E con la strada sono rimasti bloccati anche molti pendolari che ogni giorno per lavoro salgono al Passo del Tonale.