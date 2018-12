Paura in tarda mattina a Monclassico, dove un 79enne è stato azzannato da un lupo cecoslovacco. L'uomo, subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Cles e, da lì, trasferito poi all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'anziano è stato ferito al viso e alle braccia e le sue condizioni sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, per ricostruire la dinamica dell'accaduto, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Cles.