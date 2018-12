Nuovo bando per la «Terrazza dei sapori», struttura realizzata dal Comune di Cagnò con vista stupenda sul lago di Santa Giustina, in posizione strategica sul bivio tra la statale 42 e la provinciale del Castellaz, che negli intenti doveva essere punto di riferimento per i turisti in transito, con ufficio informazioni, prodotti locali, insomma una “vetrina” della valle di Non.

Tant’è, diverse gestioni si sono succedute, e sembra che nessuno intenda fermarsi a lungo. Così è stato emanato un nuovo bando, alla ricerca di un ulteriore gestore, con termine di presentazione delle proposte fissato alle ore 10 del 21 dicembre.

La «Terrazza dei sapori» è una struttura adibita a bar, ristorante, negozio di prodotti tipici, con degustazione degli stessi e vendita, anche di prodotti artigianali locali; e con possibilità di organizzare eventi per coinvolgere, oltre ai turisti, anche gli abitanti delle valle, in particolare giovani e famiglie. La superficie disponibile dell’immobile è di 160 metri quadrati, di cui la metà destinati a bar, negozio e ristorazione, 34 mq di cucine, 45 di deposito. Si aggiungono ovviamente la terrazza panoramica esterna e i parcheggi.

Il gestore è tenuto, oltre che a far funzionare il locale, a promuovere il turismo del territorio, garantendo l’apertura per almeno 10 ore giornaliere (un giorno di riposo in settimana); obbligo di menu tipici con prodotti locali e a non installare macchine da gioco con premi in denaro, pena rescissione del contratto. Il bando emanato prevede l’affido della gestione dall’1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021; con variante della proprietà, dato che da inizio 2020 il comune di Cagnò diventerà parte del «Comune di Novella» assieme a Revò, Romallo, Cloz e Brez. Oltre ai requisiti morali e professionali, gli interessati devono presentare un plico contenente separatamente l’offerta tecnica e quella economica.

Il termine è fissato appunto alle ore 10 del 21 dicembre; lo stesso giorno, alle ore 11, si svolgerà presso gli uffici comunali, in asta pubblica, la valutazione delle offerte e l’eventuale affido della gestione.

Il bando integrale è disponibile presso gli uffici comunali e sul sito informatico dell’ente.