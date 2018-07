Fatture false, evasione da mezzo milione di euro

Fatture false per centinaia di migliaia di euro per «gonfiare» i costi d’impresa e pagare meno tasse. Ma un imprenditore di Cles è stato pizzicato dalla Guardia di Finanza, che ha messo fine al giochetto e gli ha confiscato circa 300mila euro.



La vicenda ha inizio nel 2014, quando l’imprenditore in questione finisce sotto i riflettori dei finanzieri.



Si tratta di una ditta individuale della Val di Non, operante nel settore delle costruzioni edili. Al termine di un controllo fiscale, il titolare era stato denunciato per frode fiscale: i finanzieri avevano accertato che l’imprenditore aveva utilizzato delle fatture false per «gonfiare», da un lato, i costi della sua ditta e pagare meno tasse, aumentando invece, dall’altro, gli importi dell’Iva da chiedere un indebito rimborso al Fisco.



Le Fiamme Gialle di Cles, oltre a trovare in sede di accesso nell’impresa oltre 30.000 euro in contanti, hanno ricostruito per le annualità oggetto di verifica una evasione complessiva di quasi mezzo milione di euro, ricostruita in maniera puntuale anche grazie alle indagini finanziarie sui conti bancari intestati all’imprenditore e alla sua ditta.



L’imprenditore, condannato in primo grado, fece ricorso in appello contro la misura del sequestro; nonostante il passar del tempo abbia fatto prescrivere due annualità sottoposte a verifica, pochi giorni fa la Corte d’Appello di Trento si è espressa, con una sentenza sfavorevole all’imprenditore: la sentenza è passata definitivamente in giudicato subito dopo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, anch’essa sfavorevole all’imprenditore noneso, cui lo stesso era ricorso in un ultimo tentativo di evitare la pesante sanzione.



Appena emessa la sentenza, è quindi scattata la confisca sul valore delle tasse non pagate, ammontante a 288.344 euro: le Fiamme Gialle di Cles hanno confiscato definitivamente dei terreni di grande pregio e delle particelle fondiarie di proprietà dell’imprenditore situate in Val di Non, il cui valore coincide con le imposte evase accertate.