Erano dispersi da ieri, dopo che con gli sci si erano recati sul ghiacciaio della Presena. Li hanno ritrovati stamattina, infreddoliti ma per fortuna sani e salvi, i soccorritori. Se la sarebbero cavata passando la notte al bivacco del rifugio Mandrone.



Si tratta di due turisti inglesi, padre e figlia, rispettivamente di 56 e 13 anni.



L’ultima loro traccia risaliva alla mattinata di ieri, quando i tornelli elettronici degli impianti avevano registrato regolarmente il passaggio del loro skipass.



Quando però in serata l’albergatore che li ospitava ha realizzato che non erano rientrati, ha dato l’allarme. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, coinvolgendo nelle ricerche il soccorso alpino, i vigili del fuoco, uomini dell’esercito e della guardia di finanza.



Questa mattina, per fortuna, il felice esito della vicenda.