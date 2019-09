Un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ha provocato la chiusura, questa mattina, della statale 12 del Brennero, all'altezza di San Michele all'Adige.

E' successo intorno alle 5.30 di questa mattina: un'autocisterna si è rovesciata su un fianco. L'unico ferito, un uomo di 47 anni, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso in condizioni non gravi.

Peggio è andata alla circolazione sulla statale, che, come detto, è stata chiusa, in entrambe le direzioni. La circolazione è stata deviata a Mezzocorona e sulla strada provinciale 106. I vigili del fuoco di San Michele e di Trento sono impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nello svuotamento della cisterna.