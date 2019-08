A 30 anni dall’ultima edizione del “Fungo d’Oro”, l’Associazione Grumestieri in collaborazione con STG – Sviluppo Turistico Grumes e sostenuta dalla Rete di Riserve Alta Val di Cembra – Avisio, vuole rendere omaggio alla manifestazione che ha poste le basi per un nuovo ciclo vitale per Grumes con una mostra rievocativa unita ad una mostra micologica presso la Sala “Le Are”.

40 anni fa (1979) nasceva a Grumes il “Fungo d’oro”, originale manifestazione che ha unito folclore, gastronomia, ecologia, cultura e valorizzazione del territorio e delle tradizioni in un unico evento estivo.

30 anni fa (1989) si è svolta l’ultima edizione del “Fungo d’oro”, che nel corso di 11 anni è diventata sinonimo di Grumes e Valle di Cembra.

Protagonisti di questa manifestazione sono stati un gruppo di giovani, innamorati del proprio paese. Le iniziative proposte, l’organizzazione ed il successo crescente hanno fatto conoscere Grumes in tutta la Regione ed hanno fatto nascere e crescere il turismo e varie altre attività in paese.

I cardini del Fungo d’oro (tradizione, territorio e cultura) sono le basi del Progetto Grumes e del suo turismo sostenibile.

Si è partiti oggi con un’escursione micologica guidata con la micologa Daniela Andreazzi.

Domani 2 agosto alle ore 18.30 inaugurazione e apertura della mostra rievocativa e della mostra micologica presso la Sala “Le Are” e alle ore 20.30 serata micologica con Daniela Andreazzi.

La mostra rievocativa e la mostra micologica saranno aperte al pubblico tutti i giorni dal 3 al 18 agosto dalle 18 alle 21.