Due giovani di 16 e 17 anni sono rimasti feriti questa mattina in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sulla statale 12, tra Lavis e Nave San Felice, in direzione nord. Erano passate da poco le 7.30 del mattino quando - secondo la ricostruzione della dinamica condotta dalla Polizia locale di Lavis - una Vespa che procedeva in direzione nord e si è scontrata con un motocarro Ape che in quel momento stava uscendo dal piazzale del distributore Q8 lungo la statale. Entrambi coscienti, i due feriti sono stati trasportati in codice rosso in ospedale a Trento.

Sul posto Trentino Emergenza, la Polizia Locale e i vigili del fuoco di Lavis, che hanno messo in sicurezza i motoveicoli coinvolti e supportato il personale sanitario.