Incidente questo pomeriggio sulla strada statale della valle di Cembra, nel territorio di lisignago.



Per cause in corso di accertamento una vettura è finita fuori strada dopo essersi scontrata con un'altra automobile.



Tre le eprsone rimaste ferite e trasportate in ambulanza al pronto soccorso di Trento, dove i medici hanno verificato che fortunatamente le conseguenze dell'incidente sono state lievi.