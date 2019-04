Giornata di festa ieri per la comunità di Roveré della Luna, dove è stata inaugurata la nuova autopompa del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari. Il mezzo, dotato di tutte le strumentazioni più avanzate, con una disponibilità d’acqua pari a 2500 litri, permetterà ai vigili di operare, in caso di emergenze, con maggiore efficacia. È costato 189 mila euro, finanziati al 70% dalla Cassa provinciale Antincendi e per il resto dalla locale Cassa turale e da iniziative di autofinanziamento.

Dopo la benedizione del mezzo, davanti alla chiesa parrocchiale, i vigili hanno sfilato fino alla caserma dove, alla presenza della autorità civili e militari, è stato effettuato il taglio del nastro. Erano presenti, fra gli altri, Tullio Ioppi, presidente dei Vigili del Fuoco volontari del Trentino, il sindaco di Roveré della Luna, il presidente della Provincia autonoma di Trento e quello del Consiglio provinciale.

«Una giornata importante per questa comunità – ha detto il presidente della Provincia – perché da oggi i Vigili potranno operare con maggiore efficienza a garanzia del territorio e della popolazione. Il nostro Trentino colpito dal maltempo dell’ottobre scorso, ha potuto rendersi conto delle capacità e della professionalità con cui i corpi dei vigili del fuoco volontari sono intervenuti sul territorio a tutela della sicurezza di tutti».

Fondato nel 1887, il Corpo di Roveré della Luna può contare su 18 vigili in servizio attivo, a cui si aggiungono 3 complementari, 10 allievi e 3 onorari. Ogni anno sono all’incirca un centinaio gli interventi a cui sono chiamati ed in alcuni casi anche fuori dal territorio comunale. Nel 2018 si pompieri sono intervenuti a Moena, Alba di Canazei e nel bellunese dopo gli eventi alluvionali.