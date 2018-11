Mentre prosegue il processo di accorpamento del Comune di Faedo in quello di San Michele, un primo segnale di unione fra le due municipalità giunge da San Michele, con l’approvazione del progetto esecutivo per la costruzione di un marciapiede che collegherà la frazione Coveli di Faedo a Maso Kinderleit di San Michele.

L’opera costerà 314.000 euro e il progetto è stato redatto dall’architetto Paolo Pedron di Mezzolombardo. Il nuovo marciapiede consentirà di arrivare in sicurezza sino al parco pubblico attrezzato che offre uno splendido panorama sulla Piana rotaliana. Al parco sarà realizzato un attraversamento pedonale con impianto semaforico a chiamata e il marciapiede proseguirà fino a collegarsi con quello esistente nella frazione Coveli.

L’intervento sarà finanziato per 140.000 euro con un contributo del Bim dell’Adige e per il restante importo con risorse proprie del Comune di San Michele.

«Finalmente sarà posto in sicurezza un percorso stradale, assai pericoloso, che collega i due abitati - osserva la sindaca Clelia Sandri - nonostante, su nostra richiesta, sia stato ridotto sulla strada per Faedo il limite di velocità a 70 km/h. Però, ridurre la velocità non basta per garantire la sicurezza dei pedoni, di conseguenza si è resa necessaria la costruzione del marciapiede».

Entro il mese di dicembre il Comune di San Michele bandirà la gara d’appalto e i lavori potrebbero iniziare già durante la prossima primavera. La fusione tra i due comuni è già cominciata.