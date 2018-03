L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Comunità Rotaliana Koenigsberg, propone alle famiglie, per il periodo estivo, due colonie diurne: una per i bambini che frequentano la scuola per l’infanzia e l’altra per gli alunni delle scuole elementari e medie.

«Asilo estivo del sole», è la colonia diurna per bambini più piccoli e sarà affidato alla cooperativa «Nido del Sole», che già gestisce l’asilo nido in via Roma; il primo turno va dal 2 luglio fino al 3 agosto, mentre il secondo turno inizierà il 20 agosto per concludersi il 31 dello stesso mese. In tutto sono sette settimane, con formula sia part-time che full-time e con la possibilità di anticipare l’entrata all’asilo alle 07.30 o di posticipare l’uscita fino alle 17.30. Le attività spazieranno dai giochi con l’acqua agli intrattenimenti ludici, ai laboratori e alle uscite sul territorio.

L’altra colonia diurna, «Sport estate insieme», è aperta a tutti i ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo ed è stata affidata alla società Arcobaleno Basket, la quale proporrà undici settimane di svago (dal 18 giugno fino al 10 agosto e, dopo la pausa di Ferragosto, dal 20 agosto fino al 7 settembre) con formula full-time: dalle 8 alle 17. La sede di questa colonia sarà ospitata all’oratorio di San Michele e i ragazzi potranno sperimentare tante discipline sportive: dal minibasket al minivolley, dalla pallavolo alla pallamano, e non mancheranno le uscite sul territorio con gite ai parchi acquatici o in montagna. Le attività sportive si svolgeranno al campetto dell’oratorio e al palazzetto dello sport.

Lunedì 26 marzo, il programma completo delle due colonie sarà presentato ai genitori in municipio.

Alle colonie i genitori potranno iscrivere i loro figli consultando il sito internet del Comune, oppure consegnando i moduli direttamente agli uffici comunali, a partire dal 27 marzo. Il Comune di San Michele parteciperà alla spesa a carico delle famiglie con 50 euro a settimana per l’asilo estivo e con 20 euro a settimana per la colonia dello sport; a questo contributo va ad aggiungersi quello della Comunità Rotaliana Königsberg di 4 euro al giorno per ogni bambino residente in qualsiasi comune della stessa Comunità.

«Quest’anno abbiamo voluto estendere l’apertura delle colonie a tutto il periodo delle vacanze estive - spiega l’assessore alle attività sociali Nicola Chistè - e l’impegno di spesa complessivo per il nostro Comune è di circa 13.000 euro; l’intervento contributivo della Comunità copre anche il servizio di due settimane per l’educatore dei bambini certificati».