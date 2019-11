Questo bel cagnolino nero ed affettuoso, è in cerca di padrone. Il video è stato pubblicato dalla Polizia Locale della Valle del Chiese, che lo ha in custodia. Dice l'annuncio: «APPELLO URGENTE!! Questo cucciolotto di circa 8 mesi è stato trovato nei pressi di Daone dopo diversi giorni di disperato vagabondaggio; è un maschietto simpatico vivace e dolcissimo . Non ha chip e forse e potrebbe essere stato abbandonato. Cerca urgentemente casa! Potete contattare la polizia locale valle del Chiese. Grazie». Per chi voglia contattare i vigili, il numero di Storo è 0465 681233.