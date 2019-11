Sei persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, in un incidente avvenuto questa mattina a Roncone.

Sulla Ss 237, poco prima delle 7.30, un'automobile ha tamponato un camioncino di una ditta, infilandosi con il cofano sotto il cassone.

Nell’urto, come detto, sono rimaste ferite sei persone, una delle quali è stata soccorso sul posto dai sanitari, mentre le altre cinque sono state accompagnate in pronto soccorso con due ambulanze.



Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.