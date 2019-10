Oggi arriva a regime la seconda grande fusione delle Rurali giudicariesi, dopo quella dell’anno scorso fra Giudicarie Valsabbia Paganella e Saone, cui si aggiunse l’incorporazione della Don Guetti nella Cassa dell’Alto Garda.



Alle 15 si riunirà l’assemblea dei quasi 9.000 soci, che avrà fra gli altri compiti l’elezione degli organi sociali.

L’appuntamento è ufficialmente al Paladolomiti di Pinzolo e in videoconferenza al teatro parrocchiale di Spiazzo, al tennis club Parco Saletti di Tione ed al centro polifunzionale di Condino.



L’ordine del giorno è abbastanza scarno e prevede la determinazione del sovrapprezzo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; l’informativa dei limiti di spesa per le polizze assicurative a favore degli organi sociali; la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e ai sindaci; la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese ai componenti la commissione degli amministratori indipendenti.

Infine è in programma, come detto, l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio 2019-2021.



Nel percorso di avvicinamento all’assemblea quasi tutte le tessere del mosaico sono andate al loro posto. Quasi tutte. Infatti per il cda a Tione sono stati concordati tre nomi di componenti uscenti, per Spiazzo anche sia pure con l’aggiunta di un esterno, mentre a Pinzolo i candidati non sono tre, ma sette. Operazione inversa per il collegio sindacale, con un unico candidato a Pinzolo come alla ex Val Rendena e tre all’ex Adamello-Brenta.



Il consiglio sarà composto da nove membri; l’assemblea dovrà scegliere fra i seguenti. Compagine sociale ex Adamello-Brenta: Monia Bonenti (ex presidente), Pieruccio Vaglia (già presidente di Condino), Carlo Ballardini.

Ex Cassa Rurale Val Rendena: Andrea Sartori, Lorenzo Cozzio, Mirko Bonapace (già presidente), Fulvio Collini, che ha sfidato la cordata del Consiglio uscente.

Ex Cassa di Pinzolo: Roberto Simoni (presidente uscente e in odore di rientrare con la nuova Cassa), Fabio Vidi, Riccardo Maturi, Luigi Olivieri, Fabrizia Caola, Francesca Maffei, Claudio Collini.

Per il collegio sindacale si candidano Marco Polla per la ex Pinzolo, Michele Giustina per la ex Val Rendena e tre della ex Adamello-Brenta: Roberto Tonezzer, Giuseppe Bolza e Luca Tomasi.

Data l’abbondanza, non è escluso che in base ai voti solo il più votato dei tionesi sarà sindaco effettivo, mentre gli altri due potrebbero sedere fra i supplenti.