Da oggi a lunedì, a Bra, in provincia di Cuneo, i tre formaggi realizzati con latte di mucche razza Rendena – Fior di Rendena (Azienda agricola “Fattoria Antica Rendena”), Formaggio del Maso (Azienda agricola “Mauro Polla-Maso Pan”) e Formaggio Nostrano (Azienda agricola “La Regina”) – saranno tra i protagonisti di “Cheese”, la prestigiosa manifestazione internazionale dedicata ai formaggi prodotti con latte crudo. Alle 19 di questo pomeriggio, si terrà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi Presidi tra i quali la razza Rendena che ha fatto il proprio ingresso nel progetto mondiale di Slow Food lo scorso febbraio.

A fianco dell’associazione “Valore Razza Rendena” e alla Condotta della Giudicarie, prim’attrici del progetto che ha permesso alla mucca dal mantello scuro di entrare nella famiglia dei “Presìdi” (Slow Food tutela, in tutto il mondo, tecniche tradizionali, razze autoctone, prodotti artigianali e paesaggi rurali), anche l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena che è a Bra insieme ai produttori di formaggio della Val Rendena.

La presenza, a “Cheese”, dei formaggi di razza Rendena-Presidio Slow Food si sposa perfettamente con l’appello che caratterizza l’edizione in corso: “Naturale è possibile”. I Presìdi di formaggi sono, infatti, prodotti senza fermenti selezionati e salvaguardano davvero gusto e tradizioni. Su 100 prodotti caseari di tutto il mondo presenti a “Cheese”, i Presìdi di formaggi sono 49 italiani e 10 stranieri.

La “Rendena”, la mucca di razza autoctona che da secoli è il cardine dell’attività zootecnica e agricola della Val Rendena, alleata dell’uomo nel presidiare il territorio e modellare il paesaggio con il tratto distintivo e fortemente identitario degli alpeggi d’alta montagna, è diventata Presidio Slow Food all’interno della Condotta delle Giudicarie.

Il risultato è arrivato a conclusione di un percorso triennale portato avanti dall’Associazione “Valore Razza Rendena” nata per far diventare Presidio Slow Food il formaggio (fresco, stagionato e di malga) e la carne di razza Rendena. Presieduta da Manuel Cosi, allevatore e presidente anche di Anare (Associazione nazionale allevatori razza Rendena), l’Associazione ha oggi 4 soci: oltre a Cosi, le aziende agricole “La Regina” di Luca Collini (Sant’Antonio di Mavignola) e “Maso Pan” di Mauro Polla (Caderzone Terme) e la macelleria di Patrick Bazzoli (Roncone) che produce carn salada e un insaccato realizzati con carne bovina di razza Rendena.

A “Cheese”, l’Azienda per il Turismo presenta anche il progetto di tracciabilità in Blockchain. Insieme a pOsti, pluripremiata start up in ambito food, gli allevatori delle mucche di razza Rendena-presidio Slow Food e i loro formaggi sono stati coinvolti in un progetto che fa della sostenibilità e dell’autenticità i valori fondanti. Attraverso lo smartphone e la lettura di un qr-code, si può accedere ad un percorso all’indietro sulla storia del formaggio assaggiato fino ad arrivare alla vera protagonista di questa narrazione: la mucca di razza di Rendena. A questa bovina vivace, forte, energica viene quindi dedicato questo progetto di tracciabilità in Blockchain, che certifica tutta la storia del prodotto con informazioni statiche, dinamiche e variabili, tracciate, garantite e consultabili in tempo reale.

Qual è il territorio di provenienza? Quando è iniziato l’alpeggio in malga? Quanti chilometri percorre in media una mucca Rendena in fase di pascolo? In che data è stato prodotto il formaggio e qual è il tempo di stagionatura? Queste e altre informazioni della filiera, rilevate dagli allevatori o dalla stazione di monitoraggio installata in malga, sono immediatamente fruibili al consumatore.

Attraverso il binomio food-tech si costruisce fiducia, si garantisce trasparenza, si investe in autenticità. Il modo più contemporaneo di promuovere un territorio di montagna.

L’evento di Bra e il palcoscenico internazionale che offre sono anche la prima occasione per presentare, all’interno del calendario eventi 2019/’20, i tre appuntamenti enogastronomici in rifugio sulle piste. Protagonisti assoluti saranno i prodotti Slow Food di razza Rendena presentati e raccontati dalla voce degli stessi produttori. Il primo appuntamento si terrà il 14 marzo 2020 al rifugio malga Cioca (Pinzolo), il 21 marzo a Patascoss (Madonna di Campiglio) e infine il 28 marzo a Cascina Zeledria (Madonna di Campiglio).