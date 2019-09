Una chiesa strapiena oggi pomeriggio a Roncone per l’abbraccio di tutta la comunità ai familiari nell’ultimo saluto a Cristian Bertoni, il dipendente della Ediltione, vittima di un incidente mentre lavorava sull’acquedotto.

Gli amici di Cristian Bertoni c’erano tutti con le magliette gialle del «Calderon de Roncon», talmente addolorati che hanno deciso di annullare tutte le manifestazioni in cui erano impegnati, dalla sagra di San Cipriano di Fontanedo (frazione di Roncone) fino al Festival della polenta di Storo, in programma il 6 ottobre. «Non ce la facciamo, non abbiamo più voglia», ci racconta commosso uno di loro.

Nell’omelia don Celestino vola alto: «Oggi Cristian, ieri Paolo (allusione a Paolo Valenti, il boscaiolo caduto sul lavoro il giorno prima di Cristian Bertoni, ndr) ci sono stati strappati nel fior fiore della loro maturità. Possiamo lamentarci con Dio?», bella domanda posta da un prete. «Non c’è un perché, ma se guardiamo Cristo... Ha sofferto ed è morto sulla croce».

(foto Sai)