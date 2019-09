“Mondo contadino” edizione 2019 sarà annullato. Le ragioni sono da ricercare nelle due tragedie che hanno colpito la valle nelle ultime ore. Ricordiamo che la comunità di Sella Giudicarie negli ultimi due giorni ha infatti subito due eventi tragici capaci di suscitare scalpore: lunedì la morte di Paolo Valenti di Bondo, il boscaiolo caduto dalla pianta; martedì la morte nel pozzetto dell’acquedotto di Rango (i medici stabiliranno se per infarto o annegamento) di Cristian Bertoni di Roncone. Che l’emozione sia stata forte non si discute. La decisione è stata presa dal sindaco di Sella Giudicarie Franco Bazzoli, dal Consorzio Turistico Valle del Chiese con la presidente Daiana Cominotti e dell’Unione Allevatori Valle del Chiese con il presidente Antonello Ferrari. Ma cos’è “Mondo contadino”? Una due giorni nata otto anni fa in seno ad una tradizionalissima mostra bovina della valle del Chiese. Una “due giorni” dedicata (come dice il nome) alla ruralità, con esposizione di prodotti tipici, convegni, laboratori, show-kooking. Insomma, una fiera del gusto e dei sapori, dedicata quest’anno al “Formài da mont”. Come detto, la manifestazione è ancorata alla mostra bovina, che ha sulle spalle una storia quasi secolare. Nata nella civiltà contadina, e nata a Storo, nelle edizioni lontane era il momento di incontro fra allevatori, sensali e curiosi. Era il momento delle trattative e della valutazione dei prezzi del bestiame: contrattazioni nelle osterie che si concludevano con la classica stretta di mano che chiudeva l’accordo. Poi a Storo arrivarono le industrie, mentre Roncone e l’alto Chiese rimasero terre contadine.