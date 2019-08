Quattro persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non grave, nello scontro tra un'auto e un furgone sulla statale 237 del Caffaro, all'altezza di Darzo, avvenuto poco dopo le 14.30.

Il conducente dell'auto è stato però portato per accertamenti all'ospedale S. Chiara con l'elicottero, gli altri tre feriti all'ospedale di Tione.

Secondo la prima ricostruzione della dinamica effettuata dalla polizia locale l'incidente sarebbe dovuto all'invasione della corsia opposta da parte dell'auto.

La strada è rimasta chiusa per un'ora e mezza con deviazione dall'abitato di Baitoni e si sono formate lunghe code.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Storo e l'ambulanza dei volontati sempre di Storo.