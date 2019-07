Prende forma, dal basso, letteralmente, la strega bleggiana destinata ad entrare nel guinness dei primati. Sono pronte, infatti, per essere montate con il resto della costruzione le scarpe della strega, opera dell'artista Ilio Buffa di Cinte Tesino, amico di Balbido che ha voluto offrire la sua abilità e creatività per l'impresa bleggiana. Intanto il Gruppo Giovani di Blbido, nel parco giochi di Bleggio Superiore, ha il dato via ai lavori per la costruzione della piattaforma in cemento armato sulla quale, con l'artista Liberio Furlini , realizzeranno una «Stria» di 7 metri e mezzo e quasi 5 metri di lunghezza. Per tentare di entrare nel guinnes dei primati il lavoro è iniziato un anno fa: giorni di riunioni, preparativi, dubbi e qualche paura, ma anche tanto entusiasmo, che stanno oggi prendendo velocemente forma nelle fattezze della strega. Lo studio Giongo di Ponte Arche ha realizzato un progetto per i volontari da seguire: la sagoma sarà realizzata principalmente in canne di bambù e un'ossatura portante di profilati di acciaio attorno alla quale verranno intrecciate le canne. Volto, mani e scarpe saranno invece in legno di larice.