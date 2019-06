Un bambino di otto anni è stato ricoverato al Santa Chiara di Trento in codice rosso in seguito a una caduta in bicicletta a Storo.



Il bimbo, stando alle prime informazioni, sarebbe caduto sbattendo la testa mentre pedalava accanto ad alcuni amici.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto l'elicottero del 118, i sanitari hanno fornito le prime cure e il piccolo, che ha riportato varie ferite, è stato trasportato all'ospedale.