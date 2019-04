È stato travolto dal suo trattore, messosi in movimento lungo una strada in pendenza: un 82enne di Fiavé è stato soccorso nel pomeriggio di ieri in paese.



Teatro dell’incidente, una laterale di via Tre novembre, nella parte meridionale del paese, dove l’allarme è scattato poco prima delle 16.30. L’anziano aveva caricato sul cassone del mezzo agricolo una vecchia porta, ma nel dirigersi verso l’incrocio con la strada principale il carico si è mosso, tanto da cadere.



A quel punto l’82enne ha fermato il trattore, scendendo per caricare nuovamente quanto finito a terra. Il mezzo, tuttavia, si è rimesso in movimento, avviandosi verso il fondo della laterale. L’anziano ha tentato di risalire al posto di guida per tirare il freno a mano, ma è stato investito dal trattore, riportando ferite e traumi alle gambe. Il trattore ha poi arrestato la sua corsa contro un fuoristrada parcheggiato a lato di una delle abitazioni lungo la via.



A Fiavé sono intervenuti i locali vigili del fuoco, la polizia locale delle Giudicarie e i sanitari, con l’anziano trasferito al S. Chiara a bordo dell’elicottero dei vigili del fuoco permanenti. Non è in pericolo di vita.