Voleva fare il furbo, ma il caso lo ha punito. Per disfarsi del sacchetto delle immondizie ha pensato di gettarlo dal finestrino dell'auto in corsa. Il sacchetto è finito a lato della strada provinciale che attraversa il Comune di Stenico nelle Giudicarie in Trentino. Ma l'uomo, residente in zona, non ha fatto i conti con i cantonieri del Servizio gestione strade che hanno visto la scena.



Il fatto dunque è stato segnalato alla Polizia locale delle Giudicarie con descrizione accurata del modello di auto e pure del conducente. Quindi l’accertamento è stato esteso alla videosorveglianza presente a Ponte Arche, e le immagini riprese dalla telecamera del varco hanno incastrato l’uomo, identificando il numero di targa dell’auto. Ora per lui sScatterà una sanzione da 106 fino a 425 euro.



Non è stato un caso isolato, perché nel 2018 la Polizia Locale Giudicarie ha sanzionato una trentina di furbetti del rifiuto selvaggio, spesso grazie alla collaborazione degli operai comunali e provinciali.