È stata denunciata per furto aggravato una donna accusata di aver rubato in un supermercato di Tione prodotti del valore di una cinquantina di euro. Il furto è avvenuto il 24 dicembre ed i cibi che la donna aveva nascosto nella sua borsetta sono quelli tipici del pranzo di Natale, dall’antipasto al dolce.



L’episodio è avvenuto all’interno del negozio con insegna Supermercati Trentini – Conad. La signora, una cinquantenne che non ha avuto mai problemi con la giustizia, è stata vista entrare nel supermercato con la borsetta vuota ed uscire con la stessa borsetta piena.



Alla cassa aveva pagato solo alcuni prodotti che aveva inserito in una busta della spesa. Pensava di passare inosservata, ma il personale del negozio ha chiamato gli agenti della polizia locale delle Giudicarie, che hanno fermato la donna e proceduto con la perquisizione. Nella borsetta sono stati trovati prodotti non pagati per un valore di circa 55 euro, tra cui tortellini, pesce fresco, ricotte, burro bio, una bottiglia di olio extravergine di oliva, una confezione di cioccolatini «prestige».