Sarà una celebrazione diversa da quelle tradizionali che, a turnazione, i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della busa della Pieve organizzano annualmente in ricorrenza della patrona di Santa Barbara.

Domani sera, sabato 15 dicembre infatti, grazie alla collaborazione messa in campo con l’assessorato alla cultura del Comune di Pieve di Bono-Prezzo e all’associazione di promozione sociale «La Miniera» di Darzo, il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pieve di Bono guidato dal giovane comandante Cesare Balduzzi propone una serata alternativa ai tipici festeggiamenti intitolata «Tra Fuoco e Terra» in onore appunto di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e dei Minatori.

Una festa da sempre molto sentita ed attesa sia per i Volontari dei Vigili del Fuoco sia per la comunità di Darzo abitato nel quale, per decenni, furono presenti le industrie minerari della barite. «L’idea - commenta l’assessore alla cultura ed istruzione del Comune di Pieve di Bono-Prezzo Mafalda Maestri - nasce grazie alla proposta avanzata dall’associazione La Miniera che da ormai alcuni anni cerca, attraverso molteplici iniziative, di tener viva la fiammella del ricordo della vita in miniera».

Il programma dell’evento, che si svolgerà presso il Polo della Protezione Civile di Creto, prevede, alle ore 16.30, una breve presentazione sul tema a cura dell’associazione «La Miniera» con alcuni interventi storico-culturali intervallati da alcuni canti tipici dei Minatori di Darzo. Al termine ci sarà un momento conviviale con i prodotti tipici della Valle del Chiese. Successivamente, sulle note scandite da alcuni rappresentanti della Banda Musicale di Pieve di Bono, ci sarà il corteo verso la Chiesa Arcipretale di Santa Giustina di Creto dove, alle ore 19, si terrà la Santa Messa officiata da Don Vincenzo Lupoli. All’evento parteciperanno anche le autorità locali tra i quali, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, anche il vicepresidente del Consiglio provinciale Mario Tonina. L’iniziativa, il cui ingresso è gratuito, è aperta a tutta la popolazione con particolare invito ai Vigili del Fuoco Volontari che svolgono l’importante servizio di volontariato in Valle del Chiese.