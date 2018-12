Un Natale sui pattini.

Questa la novità che da alcuni giorni sta animando il centro del paese ed in particolare il parco adiacente al municipio. «Nel Parco Ville - spiegano dal Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali - verrà allestita una grande pista di pattinaggio su ghiaccio, con noleggio pattini e spogliatoi riscaldati».

Fino al 6 gennaio grandi e piccini potranno dunque tuffarsi in una nuova e calda atmosfera grazie ad una serie di eventi promossi a corollario dagli organizzatori.

«La pista - proseguono - oltre ad essere luogo ideale per trascorrere qualche fresco momento spensierato tra amici o in famiglia, sarà il centro attorno al quale si svilupperà un nutrito calendario di animazione».

Spazio quindi agli appuntamenti dedicati ai più piccini, con giochi e la presenza degli elfi di Babbo Natale o, per i più grandicelli, alla possibilità di scatenarsi tutti i sabato sera con musica e dj alla «Disco Ice Music».

«L’idea - confermano i promotori - è quella di ricreare, nella piazza centrale del paese, un luogo di ritrovo, sia per gli abitanti che per i turisti. Un luogo dove potersi intrattenere con diverse attività, prima fra tutte il pattinaggio su ghiaccio e dove, soprattutto i più giovani, possono divertirsi liberamente, ma sempre in sicurezza».

Largo anche alla possibilità di avvicinarsi a questo sport «i più piccini - sottolineano - grazie all’aiuto di alcuni sostegni in plastica a forma di orsetto potranno imparare a scivolare in allegria. Inoltre, sarà possibile frequentare un corso di pattinaggio con i maestri di Pinzolo oppure assistere agli spettacoli di bravissime pattinatrici o alle esibizioni della squadra di Hockey». Tra luminarie, musiche natalizie, pattinaggio e animazione a riscaldare tutti sarà, infine, la presenza di un punto ristoro.