I militari della Stazione dei Carabinieri di Storo, dipendenti dalla Compagnia di Riva del Garda, nel corso di servizi di controllo del territorio coordinati dal Comando Provinciale di Trento per la prevenzione e la repressione dei reati in genere, con l’ausilio delle vicine Stazioni di Ledro e Pieve di Bono, hanno effettuato una serie di controlli in occasione delle feste organizzate per la notte di Halloween, elevando diverse contravvenzioni amministrative e segnalando parecchi giovani per uso di sostanza stupefacente e abuso di alcool, ma anche denunciando una persona per furto con destrezza.

I controlli hanno interessato l’area interessata dalla festa nel capannone teatro abituale del Carnevale Storese. I controlli sono stati intensificati con altri militari che si sono dedicati alle consuete problematiche che si verificano in occasione di questi grandi eventi, come l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool.

I primi controlli sono scattati dalla sera, quando la festa è entrata nel vivo e subito è stato intercettato un giovane, M.E. muratore albanese 24enne, pregiudicato, residente a Salò, che approfittando della confusione ha rubato con destrezza uno smartphone di un operaio 22enne del posto, che si è accorto del fatto solo dopo che i Carabinieri lo hanno rintracciato per restituirgli il telefono. L’autore è stato così denunciato per furto aggravato.

Nel complesso sono stati 3 i positivi al controllo per il possesso di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana, 10 i grammi sequestrati e all’acool. Sono tutti giovani tra i 16 ed i 22 anni, sia del posto che dalle zone vicine, anche del bresciano, che intendevano divertirsi con qualche «aiuto». In tutto sono state controllate 21 persone e 8 mezzi.

Nel complesso tutti i servizi hanno consentito il regolare svolgimento della manifestazione che ha richiamato moltissime di persone anche da fuori regione e il coordinamento tra i Carabinieri il Comune, il Sindaco in prima persona, la Polizia Locale e i volontari, tra cui la Proloco e la Sezione di Storo dell’Anc (associazione Nazionale Carabinieri in Congedo), ha consentito la miglior riuscita dell’evento.