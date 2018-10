«A scuola di rispetto ambientale: progetto di piantumazione». È questa l’ultima iniziativa promossa dalla Scuola primaria di Lodrone, frazione del Comune di Storo, a cui ha aderito Paradigma Italia, che festeggia quest’anno i suoi vent’anni di attività.

Nel mese di settembre infatti, l’azienda della Valle del Chiese ha scelto di partecipare al progetto della scuola, nel corso del quale sono stati trattati i temi relativi al rispetto per l’ambiente, alla valorizzazione del territorio e a ciò che producono, in particolare, gli alberi di castagne.

Tra le attività previste, una giornata formativa rivolta ai giovani studenti, organizzata alla sede di Darzo di Paradigma. In quest’occasione di incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro, uno dei collaboratori più esperti di Paradigma ha parlato di comportamenti ecologici, utilizzo razionale dell’energia, impiego delle energie rinnovabili per riscaldarsi, con un focus particolare sulla filiera del legno, una fonte rinnovabile importantissima la cui sostenibilità deve essere garantita dalla filiera, al fine di garantirne l’impatto zero sull’ambiente.

I centoventi ragazzi coinvolti nel progetto hanno partecipato con entusiasmo alla giornata in azienda, dimostrando interesse e curiosità verso tematiche così importanti per il futuro.

Paradigma Italia, fondata nel 1998, è un’azienda del gruppo Eneretica, una realtà che racchiude alcune aziende che operano nel settore delle energie rinnovabili. Specializzata nella commercializzazione di sistemi ecologici di riscaldamento, Paradigma offre soluzioni tecnologicamente all’avanguardia con prodotti perfettamente integrabili tra loro e adattabili a impianti esistenti.

Parte del progetto della scuola di Lodrone era anche un’intera giornata dedicata agli alberi, organizzata con il supporto del Corpo Forestale della Provincia di Trento e dell’Associazione castanicoltori «Tutela del castagno». Tutte le classi della scuola di Lodrone sono state accompagnate al castagneto e a ogni classe è stata consegnata una pianta di castagno: un modo per incentivare i ragazzi a prendersi cura di una pianza preziosa, di cui potranno osservare la crescita e l’evoluzione. A conclusione della giornata, sono stati invitati anche i nonni, nel mese a loro dedicato, per festeggiare con giochi, canti e degustazione delle castagne.