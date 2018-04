Un bilancio d’esercizio per il 2017 con 5.697.122 euro di ricavi e quasi un milione di euro in più attività svolta rispetto al 2016 e 210 euro di utile. È quello dell’Azienda per il turismo di Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, presentato ieri nel corso dell’assemblea annuale, presenti 22 soci, in rappresentanza del 72% del capitale, che hanno approvato il bilancio.

Il presidente dell’Apt, Adriano Alimonta, ha spiegato che nel 2017 «si è lavorato da una parte per consolidare il prodotto invernale e la Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, dall’altra per incrementare il prodotto estivo attraverso nuove iniziative».

A Pinzolo quest’anno non ci sarà la Roma in ritiro, ma Alimonta ha spiegato che sono state pensate una serie di iniziative e che «ci sarà comunque il ritiro di una squadra di calcio di serie A, il Bologna che soggiornerà in Val Rendena a luglio, per tre settimane, con la previsione di quattro partite amichevoli.