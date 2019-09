Tragedia oggi pomeriggio sul Col Rodella, una delle mete preferite degli appassionati di volo con il parapendio: un uomo è morto dopo essere precipitato in fase di volo. L'allarme è stato dato dai compagni, che l'hanno visto schiantarsi su un prato; immediatamente è intervenuta l'equipe medica con l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento, allertato dalla Centrale Unica 112. Inutili però i soccorsi: l'uomo, che appariva subito gravissimo, è deceduto durante il trasporto in ospedale per le gravissime ferite riportate.

La vittima è un quarantenne di Merano.

Oggi al Col Rodella c'erano quasi un centinaio di vele in volo: come al solito è una delle mete più ambite. Tanto che già questa mattina l'elicottero era intervenuto per un soccorso, ad un uomo di 61 anni, ferito ma non gravemente: è stato trasportato al Pronto Soccorso del Santa Chiara di Trento.