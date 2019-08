Una turista di 42 anni che con la sua bici, insieme al marito, stava percorrendo la ciclabile è uscita di strada all'altezza di Vigo di Fassa finendo nella scarpata quasi sul greto dell'Avisio.

La donna, forse per la velocità, non è infatti riuscita a controllare la bici in una curva all'altezza di un ponte.

E' stata soccorsa dall'elicottero e portata per accertamenti all'ospedale S. Chiara. Le sue condizioni non sarebbero gravi.