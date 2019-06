Il Soccorso Alpino Alta Fassa è entrato in azione questa mattina per soccorrere una cordata in difficoltà dopo che il primo era volato in parete per circa 20 metri.

Due alpinisti trentini di 35 e 33 anni stavano arrampicando sulla Torre di Mezzaluna in Vallaccia (nel gruppo dei Monzoni, in Val di Fassa) quando il primo in cordata ha perso l'appiglio volando per 20 metri fermandosi sulle rocce sottostanti.



Ha riportato contusioni e ferite varie ma non è grave. E' stato recuperato anche grazie all'intervento dell'elicottero che ha calato i soccorritori con il verricello sulla parete, e trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento.