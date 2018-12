«C’è voluto del tempo, ma finalmente l’associazione Ziano Insieme e la comunità hanno una sede adeguata per la biblioteca».

Queste le parole del sindaco Fabio Vanzetta all’inaugurazione della nuova biblioteca di Ziano. Con l’acquisizione dei locali che prima erano dedicati a farmacia e ufficio di informazione turistica, l’associazione Ziano Insieme ha visto triplicarsi la metratura degli spazi.

La nuova biblioteca misura 130 metri quadrati e contiene 9.660 libri disponibili al prestito. Anche farmacia e ufficio informazioni hanno trovato una sede adatta al regolare svolgimento delle loro attività.

Evidente la soddisfazione del presidente di Ziano Insieme, Loris Paluselli, che ha aperto la cerimonia di inaugurazione a fianco del vicepresidente e socio fondatore Emilio Partel e della responsabile della sala di lettura Rosa Lina Giacomuzzi.

«La nostra associazione, nata nel 1996, negli anni è cresciuta in esperienza e in dimensioni. La biblioteca ha acquisito tanti volumi da rendere insufficienti gli spazi che l’amministrazione comunale ci aveva messo a disposizione - ha esordito Paluselli -. La nuova sede era un obiettivo che consideravamo ormai necessario raggiungere».

La biblioteca in realtà è attiva dallo scorso luglio ed è già evidente l’apprezzamento degli utenti: «L’incremento delle visite e del numero dei prestiti è il primo indice di gradimento e fonte di soddisfazione per i volontari che si adoperano per garantire il servizio».

È stata proprio la responsabile della sala a dare i numeri precisi: «Fino a questo momento risultano 400 prestiti e 700 ingressi in più rispetto all’anno scorso». «La nuova biblioteca è ampia, accogliente e colorata – ha detto Giacomuzzi –; abbiamo ritagliato dello spazio anche per il fondo Focchi con i volumi sulla prima Guerra Mondiale, prima conservato nell’archivio comunale. È aumentata l’affluenza e,di conseguenza, è aumentata la soddisfazione dei volontari, che ora vengono ad aprire con più entusiasmo».

Il Comune di Ziano offre così un nuovo e apprezzato servizio alla comunità e ai suoi ospiti stagionali, ma nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza la determinazione dell’associazione Ziano Insieme e il contributo del Comune e della Cassa Rurale Val di Fiemme. Inoltre, è stato fondamentale l’aiuto che ha dato tutta la comunità di Ziano al momento del trasloco. L’intero paese si è messo infatti al lavoro per allestire i nuovi spazi e trasferirci i libri. La nuova sala lettura è stata attrezzata per ospitare serate a tema, conferenze e eventi culturali ed è aperta al pubblico lunedì, giovedì e venerdì dalle 17:00alle 18.30 e il martedì dalle 20.30 alle 22.

«Un piccolo gesto per tutto quello che Ziano Insieme fa per il nostro paese – ha concluso il sindaco Vanzetta – una decisione che ha unito aggregazione e cultura e che sta già dimostrando di essere stata una scelta valida».

All’inaugurazione era presente anche don Giorgio Broilo, sacerdote della comunità, onorato di benedire un centro di cultura il giorno dell’Immacolata Concezione, con l’auspicio che la conoscenza possa accrescere il rispetto nei confronti degli altri e della comunità.