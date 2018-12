Un nuovo Spelacchio? Anzi, uno «spezzacchio», come è stato subito battezzato il nuovo abete giunta a Roma per il Natale? No, quest'albero è diverso. E' diverso perché ha una storia da raccontare, iniziata sulle pendici della val di fassa e finita in una notte di tempesta, quando, così maestoso, è stato scaraventato a terra come un fuscello. Adesso, più forte dell'ironia, fa bella mostra di sé, ed è davvero... uno schianto d'albero.

E la sua storia ce la racconta: il bel post sulla pagina Facebook del comune di Canazei, che ci narra di un Natale un po' diverso dal solito.