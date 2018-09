Fino a domenica 7 ottobre (ma seguiranno anche altri appuntamenti fino al 18 del mese prossimo) si terrà a Predazzo la «Settimana dell’accoglienza», promossa dal Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza) del Trentino Alto Adige, allo scopo di favorire la cultura dell’accoglienza e valorizzare quanto di positivo si sta facendo all’interno delle nostre comunità.

Una nutrita serie di appuntamenti programmati dalla Biblioteca Comunale di Predazzo, in collaborazione con Progetto 92, il Centro Charlie Brown, Cinformi, Mandacarù, la Provincia di Trento e diverse associazioni locali e valligiane. Si è iniziato ieri con un incontro ospitato nell’aula magna del municipio di Predazzo e che ha visto protagonista Gabriele Del Grande, giornalista, blogger e documentarista, autore del film «Io sto con la sposa» e di «Dawla: la storia dello stato islamico raccontata dai suoi disertori», un libro che gli è costato l’arresto e 15 giorni di fermo nelle prigioni turche.

Oggi Del Grande incontrerà anche, al cinema teatro, gli studenti dell’Istituto La Rosa Bianca di Predazzo, mentre in serata, sempre presso il cinema, sarà presentato «Migantes 2», uno spettacolo frutto di un laboratorio teatrale che ha coinvolto decine di ragazzi, tra migranti e studenti del progetto SuXr dell’Università di Trento. Mercoledì 3 ottobre, nel pomeriggio, per le vie di Predazzo, ci sarà «Il treno dell’accoglienza», un treno virtuale formato da bambini, ragazzi e genitori del paese che vorranno partecipare, tenendosi per mano, e dare vita ad alcune tappe, con partenza dalla biblioteca alle 14.30.

Sono previste letture «accoglienti», momenti di divertimento con i giochi proposti da Charlie Brown, un break goloso nella bottega di Mandacarù, momenti di teatro, danze e canti presso l’oratorio, una merenda alle 16.30 presso la sede del Circolo Pensionati ed infine il ritorno in Biblioteca con il laboratorio creativo di Charlie Brown. Alle ore 21, in teatro, proiezione del reportage di Federico Betta dal titolo «Attraverso», con dibattito sul tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo.

Nella settimana, sono previste altre iniziative anche in Fiemme e Fassa: dal 29 settembre al 3 ottobre a Carano «Storie di latte», mostra di disegni, poesie e scritti a cura dell’associazione Ge.Bi. al Centro Alimentari, a Pozza di Fassa mercoledì 3 ottobre, si parlerà di «Turismo sociale», con la Cooperativa «Le Rais», a Cavalese, in Piazza Scopoil, dal 4 al 7 ottobre, «Cantieri di Pace» a cura della Cooperativa Progetto 92/Spazio Giovani L’Idea, sempre a Cavalese il 5 ottobre alle 14.30, nel giardino della Biblioteca, momento di festa e di riflessione con «Merenda accogliente» ed alle 9.45, nell’auditorium dell’Istituto La Rosa Bianca, proiezione del film «Welcome», ancora a Pozza di Fassa, sempre venerdì 5 ottobre alle 20.30, all’oratorio parrocchiale incontro sul tema «Coltiviamo e R-accogliamo», per coltivare una comunità accogliente. Tornando a Predazzo, venerdì 12 ottobre, al cinema teatro, alle 21, concerto di Massimo Priviero, organizzato dal Comune all’interno della rassegna «MusicAutunno», mentre martedì 16, alle 20.30, nell’aula magna del municipio ci sarà la presentazione dell’ «Atlante delle guerre e dei conflitti nel mondo» a cura del giornalista Raffaele Crocco. Giovedì 18, ancora in aula magna,, la compagnia Bottega Brutta metterà in sena «Gatta cicoria», spettacolo con Sara Giovanazzi. Infine, sabato 7 e domenica 8 ottobre, a Cavalese, alle 20.30, ci sarà la presentazione della «Marcia per la Pace Perugia-Assisi», alla quale partecipano anche giovani della Valle con il pullman organizzato dal Piano Giovani.