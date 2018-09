Un furioso incendio, scoppiato ieri attorno alle 18, ha devastato Maso Bosin, storico edificio in località Piera nel comune di Tesero. Per domare le fiamme sono accorsi vigili del fuoco volontari di quattro paesi, che hanno lavorato più di quattro ore per avere ragione delle fiamme e sono rimasti sul posto per tutta la notte per il controllo dei focolai e la bonifica. Salva la coppia di pensionati che si trovava nell'abitazione di Maso Bosin: marito e moglie si sono portati in salvo all'esterno dando subito l'allarme. Sulle cause del rogo verranno effettuati oggi ulteriori verifiche, ma non si esclude che le fiamme siano partite da un cortocircuito.

A casa si trovavamo Severino Bosin, pensionato, ex titolare di un'impresa edile, e la moglie. Erano in cucina quando hanno sentito un rumore strano provenire da una stanza: sono andati a vedere di che cosa si trattava trovando le fiamme. Subito si sono diretti all'esterno del maso e hanno dato l'allarme. In località Piera, in pochi minuti, sono accorsi i vigili del fuoco volontari di Tesero, con il comandante Sergio Delvai, di Cavalese, Castello e Carano. Circa una settantina gli uomini coinvolti, che si sono alternati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme prima e nella bonifica della struttura poi. A disposizione le autobotti dei quattro corpi dei vigili del fuoco e l'autoscala del distretto di Cavalese. Alle 22, dopo quattro ore di lavoro, c'erano ancora alcuni focolai.

L'appartamento non è agibile e marito e moglie si sono trasferiti dai figli. Tante sono state le persone che hanno voluto assistere da lontano al lavoro dei pompieri. Alle 18 di ieri il paese si è fermato.