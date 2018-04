Il sorriso, contagioso, di Mattia Sommariva, 19 anni di Someda (Moena), si è spento ieri sera pochi minuti prima delle 18. Il ragazzo, come faceva spesso, aveva inforcato il suo monopattino e si era avviato lungo la strada de Pecé. La giornata era nuvolosa, ma la visibilità ottima. Eppure un’auto che transitava attraverso l’abitato lungo la vecchia statale ha investito il povero Mattia facendolo sbalzare dal suo monopattino sull’asfalto. L’automobilista non si è fermato anche se era ben cosciente dell’investimento: pare infatti che il «pirata» abbia accelerato lasciando il ragazzo morente sull’asfalto.



La tragedia si è consumata in un attimo a poca distanza dall’Hotel Vallechiara, un bel tre stelle con vista aperta sulle Dolomiti gestito dalla famiglia Sommariva, in particolare da papà Giovanni stimato albergatore della valle.

