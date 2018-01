Latemar 2200 e Obereggen spa si fondono

Fusione per incorporazione della Latemar 2200 SpA di Predazzo nella Obereggen Spa. Se ne era parlato lo scorso 18 ottobre in occasione dell’assemblea annuale ordinaria della società predazzana. Ora la proposta si è tradotta in una delibera ufficiale, adottata con voto unanime dagli azionisti nell’assemblea straordinaria convocata venerdì sera presso l’hotel Ancora, dopo analoga riunione, giovedì sera, con medesimo risultato, dei soci della Obereggen.

Entrambe le società operano all’interno dello Ski Center Latemar, di cui fa parte anche l’Itap di Pampeago, la quale per adesso rimane alla finestra. Con la speranza, espressa in entrambe le assemblee straordinarie, che possa presto aderire all’operazione, condividendo un’unica visione operativa e strategica in grado di garantire una ulteriore, efficace promozione dell’intera area. Presente il notaio Walter Crepaz, la proposta di fusione è stata illustrata in dettaglio dal presidente Gianfranco Redolf, il quale ha sottolineato le motivazioni di base all’origine di questo nuovo progetto di sviluppo, che consentirà tra l’altro di conseguire una maggiore redditività, sia attraverso la crescita dei proventi caratteristici che con il contenimento dei costi di funzionamento della struttura, pari ad un risparmio annuo di circa 250.000 euro.

La nuova denominazione societaria è «Obereggen Latemar SpA», con sede principale a Nova Ponente e sede secondaria a Predazzo. La durata è prorogata al 30 giugno 2050, l’oggetto sociale rimane invariato ed ovviamente è stato modificato ed aggiornato lo Statuto. La direzione aziendale sarà confermata alla persona estremamente qualificata di Sigfrid Pichler (anche presidente del Consorzio Impianti a Fune Fiemme/Obereggen) e saranno mantenuti i rapporti di lavoro e le condizioni dei dipendenti Latemar. La nuova società (62 dipendenti) potrà contare su un attivo di bilancio pari a 35.243.467 euro, un patrimonio netto di 17.190.524 euro, 12.888.342 euro di ricavi ed un margine operativo lordo (Ebitda) di 4.084.034 euro, così come documentato dagli ultimi bilanci del 2017.

La fusione avrà effetto giuridico con l’iscrizione dell’atto di fusione al Registro Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali sono retrodatati al 1° luglio 2017. Sulla base dei bilanci chiusi al 30 giugno dell’anno scorso, sono stati anche chiariti i metodi per la determinazione del rapporto di concambio, valutato positivamente dal dottor Baldissarelli, perito del Tribunale e che alla fine è stato stabilito nella misura di due azioni Latemar per ogni azione Obereggen. Quest’ultima effettuerà un aumento di capitale, senza sovrapprezzo, da 1.367.400 a 1.651.200 euro, emettendo 55.000 nuove azioni del valore nominale di 5,16 euro, assegnate ai soci Latemar nella misura concordata di una a due.