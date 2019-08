Sono gravi le condizioni del motociclista di 31 anni di Canazei rimasto coinvolto, assieme ad una giovane di Soraga, in un incidente accaduto ieri nel Comune di Fonzaso, in provincia di Belluno, sulla strada regionale 50 di fronte all’entrata cava Garbin.



La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cortina. Erano le 14.45 quando, per cause in corso di accertamento, la moto con a bordo i due trentini si è scontrata con una Fiat Stilo condotta da un 72 enne di Fonzaso. I due motociclisti sono finiti a terra, con ferite serie ma sempre coscienti.



Il conducente della due ruote, F.D. le iniziali del nome, residente a Canazei, è stato trasportato con l’eliambulanza di Pieve di Cadore all’ospedale di Belluno e successivamente trasferito all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. La passeggera, una 25enne di Soraga, è stata invece accompagnata in ambulanza all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre.



Sono in corso le indagini per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto al chilometro 58 e 300 della regionale. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortina, oltre ai sanitari e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. A causa dello scontro si sono formate code e rallentamenti.