Nel decennale del riconoscimento Unesco alle Dolomiti, proseguono le iniziative che coinvolgono i giovani.

«Le Dolomiti e il Tempo» è il tema della terza edizione del concorso The#FossilSeaChallenge rivolta agli studenti delle scuole superiori di Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Ai laureandi (triennali e magistrali) e laureati delle università italiane, l’invito è contenuto in due bandi di concorso per tesi in preparazione o già discusse inerenti la conservazione, comunicazione e valorizzazione del bene naturale Dolomiti.

«Sono i giovani i futuri gestori del Bene Dolomiti, per questo è fondamentale il lavoro di formazione proposto dalle reti della Fondazione, in sinergie con scuole e università», ha detto il vicepresidente della Provincia di Trento, Mario Tonina, alla presentazione del concorso e dei due bandi.

«Il lavoro di comunicazione, valorizzazione e conoscenza delle Dolomiti Unesco fatto in questi dieci anni è passato anche attraverso il significativo operato delle reti «Patrimonio Geologico» e formazione e ricerca scientifica che fanno capo alla Provincia autonoma di Trento, ha aggiunto Tonina.