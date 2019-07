Brutta caduta, ieri attorno alle 15, per un concorrente emiliano iscritto alla "Ledroman", la faticosa gara di Triathlon organizzata in Val di Ledro dalla «TriLedroEnergy» che ieri ha fatto registrare un nuovo record di partecipanti, oltre mille.



Nuoto, corsa e bicicletta attorno al lago di Ledro ed è proprio durante il tratto da percorrere in mountain bike che M.S., 37 anni di Sassuolo, in provincia di Modena, ha perso il controllo della sua bici finendo rovinosamente a terra sul selciato in quel tratto asfaltato.



Un brutto trauma cranico e facciale, un colpo per il quale l’atleta ha perso conoscenza per alcuni minuti. Immediato l’allarme con la Croce Rossa della Val di Ledro già in zona per la manifestazione e poi l’elicottero con l’equipe medica e i vigili del fuoco di Molina. Il 37enne ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito al Santa Chiara. Non è in pericolo di vita.