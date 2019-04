Era arrivata da poco a Torbole, assieme alla sua famiglia, ospite di un noto campeggio del lungolago. Doveva essere l’inizio di una bella vacanza di primavera, invece è stata una serata tutta da dimenticare, per lei - che vista l’età difficilmente se ne potrà ricordare - e ancor di più per i suoi genitori.



Una bimba di 16 mesi ieri, attorno alle 17.30, è caduta malamente mentre trotterellava nel camping dove la sua famiglia stava trovando sistemazione. È inciampata, complice forse anche la poca sicurezza dei passi a quell’età, ed è caduta battendo anche la testa. Dal campeggio è arrivato l’allarme al «112» che ha subito allertato le ambulanze di «Trentino Emergenza».



Due quelle giunte sul posto in pochi minuti per prestare le prime cure alla piccola turista germanica. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma vista l’età i sanitari hanno comunque disposto il trasferimento in pediatria a Rovereto, dove la bimba ieri sera era in osservazione. Se la diagnosi sarà favorevole potrà riprendere la sua vacanza già oggi.