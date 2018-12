Il nuovo assetto politico regionale ha avuto ripercussioni anche tra le sedie del consiglio comunale di Nago-Torbole, tanto da spingere la minoranza del gruppo «Partecipiamo» a scrivere una lettera al presidente Maurizio Fugatti. Tema è il discusso progetto del tunnel che collegherà Rovereto sud all’Alto Garda.

«Chiediamo il suo intervento urgente per rivedere il collegamento fra il passo di San Giovanni e il Cretaccio - si legge nel testo inviato - dove è prevista la realizzazione di un tunnel corto a canna unica, già in fase di appalto ed avvio. Essendo il nostro territorio produttore del 35% del Pil provinciale, ci siamo battuti per la realizzazione di un tunnel lungo a doppia canna e la contestuale circonvallazione di Torbole. Viceversa il nostro movimento si è schierato nettamente contro il tunnel corto che avrebbe distrutto la piano agricola di Nago ed altre ipotesi anacronistiche, con evidenti limiti di sicurezza».

«È estremamente importante un passaggio in consiglio da parte della nuova giunta - ha dichiarato Johnny Perugini – . Avendo sopportato il traffico anni e anni ed essendo cittadini del comune interessato, chiediamo a Fugatti di poterne discutere assieme come atto di cortesia». La richiesta pervenuta in giunta provinciale è dunque mirata a rivedere con urgenza il progetto per costruire la doppia canna e, si legge ancora nella lettera, «garantire minime condizioni di sicurezza, ridefinire il progetto allo sbocco previsto nella vecchia discarica della Maza che, se realizzato come da progetto, causerà problematiche sia di tipo viabilistico, sia in tema di sicurezza per gli automobilisti».