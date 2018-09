Durante l’ultimo consiglio comunale l’amministrazione di Nago-Torbole ha approvato l’acquisizione di una serie di particelle fondiarie del versante roccioso che dalla zona del parcheggio in località Coel, dietro la rotatoria di Nago, raggiunge l’hotel Continental, soggetto da anni a crolli e caduta massi.

«I privati hanno deciso di concederci la loro parte a titolo gratuito - ha detto il sindaco Gianni Morandi - evitando il lungo iter burocratico dell’esproprio. Impensabile che un privato si faccia carico di un lavoro di messa in sicurezza così vasto; spetta all’organo pubblico garantire l’incolumità delle persone che vi abitano sotto e di tutti coloro che passano in zona».

La zona in questione riguarda, nella parte alta, l’accesso che consente di giungere al castagneto, mentre, sotto, costeggia uno spazio abitato.

«Nel 2014 era stato fatto un primo intervento di somma urgenza – ha spiegato il primo cittadino – con l’installazione di una rete paramassi. Nel 2016, dopo uno studio approfondito sull’intero versante, i privati avevano segnalato alcune cadute di massi, per cui il Comune aveva effettuato un sopralluogo per capirne la natura e la consistenza. A bilancio sono stati messi 180.000 euro circa l’intervento di protezione. Il nostro obiettivo come amministrazione municipale è quello di dare il via a una completa riqualificazione e messa in sicurezza della zona, specie dopo aver ricevuto nei mesi scorsi altre segnalazioni per cadute di massi dalla parete vicino alle abitazioni. L’intervento è già finanziato e programmato, ci teniamo a valorizzare sotto molti profili questa zona di interesse pubblico per l’importanza paesaggistica, geologica e storica».

«Chiediamo all’amministrazione di condividere il futuro progetto per il versante – ha detto il consigliere Giovanni Perugini di “Partecipiamo” - data l’insistente richiesta da parte dei cittadini su tutta la questione. Sarebbe bene inoltre sistemare il percorso che porta al monte Corno».

La parete rocciosa, come ha ricordato il consigliere Lorenzo Boretto del gruppo di minoranza “Insieme”, ha anche delle piccole marmitte dei giganti. «Anni addietro – ha spiegato Borretto – erano state valorizzate tramite staccionate, consentendo ai visitatori di poterle osservare senza pericolo di danneggiamenti. Vorrei ringraziare in particolare i proprietari dei fondi perché spesso non è possibile effettuare interventi pubblici di piccola, media o grande portata proprio a causa dei tempi degli espropri. Siamo felici che ci sia stata questa donazione grazie alla quale possiamo dare vita a qualcosa di davvero bello per la nostra comunità».